Гридасова Евгения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридасова Евгения Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ульяна Егоровна

Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Смольянинова Евдокия (Авдотья) Егоровна

Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Гридасов Василий Егорович

Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гридасов Егор Филиппович

Смерть
Неизвестно
Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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