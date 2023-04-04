Гридасова Евгения Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ульяна Егоровна
Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Смольянинова Евдокия (Авдотья) Егоровна
Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Гридасов Василий Егорович
Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Гридасов Егор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно