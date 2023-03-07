Кощеев Петр Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Кощеев Трофим Фалелеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Ложкина Катерина Петровна
Мать ребёнка: Кощеева ?
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кощеев Конон Петров
Мать ребёнка: Кощеева ?
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Кощеева ?
Бракосочетание
30.01.1757 ст.
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кощеев Козьма Петров
Мать ребёнка: Кощеева Настасия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763