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Кощеев Петр Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Кощеев Трофим Фалелеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Ложкина Катерина Петровна

Мать ребёнка: Кощеева ?

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кощеев Конон Петров

Мать ребёнка: Кощеева ?

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Кощеев Герасим Петров

Мать ребёнка: Кощеева ?

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1757 ст.

Жена: Кощеева Настасия Яковлева

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кощеев Козьма Петров

Мать ребёнка: Кощеева Настасия Яковлева

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Параскева Кодратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева ?

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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