Чегодаева Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Чегодаев Иван
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Рождение ребёнка
1853
Сын: Чегодаев Николай
Отец ребёнка: Чегодаев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Алексей
Смерть
Неизвестно