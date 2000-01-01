Чегодаева Пелагея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Пелагея Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Чегодаев Иван

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Рождение ребёнка
1853

Сын: Чегодаев Николай

Отец ребёнка: Чегодаев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Алексей

Смерть
Неизвестно
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