Руденок (Замостовая) Марфа Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденок (Замостовая) Марфа Платонова

Место рождения

хут.Берманова, Черниговская

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

хут.Берманова, Черниговская
Бракосочетание
14.01.1898

Муж: Руденок Евсевий Иванов

Будище, Чернігівська область
Супруг(-а): Марфа Платонова Руденок (Замостовая)
Рождение ребёнка
10.12.1910

Дочь: Анастасия Евсеевна

Отец ребёнка: Руденок Евсевий Иванов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.03.1913

Дочь: Христина Евсеевна

Отец ребёнка: Руденок Евсевий Иванов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1915

Сын: Руденок Петр Евсеевич

Отец ребёнка: Руденок Евсевий Иванов

Будище, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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