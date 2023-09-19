Руденок (Замостовая) Марфа Платонова
Место рожденияхут.Берманова, Черниговская
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
хут.Берманова, Черниговская
Бракосочетание
14.01.1898
Супруг(-а): Марфа Платонова Руденок (Замостовая)
Рождение ребёнка
10.12.1910
Дочь: Анастасия Евсеевна
Отец ребёнка: Руденок Евсевий Иванов
Рождение ребёнка
11.03.1913
Дочь: Христина Евсеевна
Отец ребёнка: Руденок Евсевий Иванов
Рождение ребёнка
11.06.1915
Отец ребёнка: Руденок Евсевий Иванов
Смерть
Неизвестно