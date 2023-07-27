Икрин Владимир Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Владимир Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Икрин Валентин Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Икрина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Икрина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Людмила