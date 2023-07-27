Икрин Владимир Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Икрин Валентин Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Икрина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Икрина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Людмила