Соколова (Трифонова) Фекла Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Трифонова) Фекла Андреева

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Место рождения

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

21.12.1832

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
14.02.1813

Муж: Соколов Лев Иванов

Рождение ребёнка
21.11.1813

Дочь: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)

Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1815

Сын: Соколов Ефрем Львов

Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1816

Дочь: Катерина Львова

Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1818

Сын: Соколов Максим Львов

Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.05.1819

Сын: Соколов Сидор Львов

Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1821

Сын: Соколов Лев Львов

Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1827

Дочь: Агафия Львова

Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1828

Дочь: Акилина Львова

Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
21.12.1832
Причина смерти: от горячки