Соколова (Трифонова) Фекла Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти21.12.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1813
Муж: Соколов Лев Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1813
Дочь: Тихонькова Екатерина Львова (Иванова)
Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов
Рождение ребёнка
28.01.1815
Сын: Соколов Ефрем Львов
Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов
Рождение ребёнка
27.11.1816
Дочь: Катерина Львова
Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов
Рождение ребёнка
27.01.1818
Сын: Соколов Максим Львов
Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов
Рождение ребёнка
12.05.1819
Сын: Соколов Сидор Львов
Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов
Рождение ребёнка
15.02.1821
Сын: Соколов Лев Львов
Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1827
Дочь: Агафия Львова
Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1828
Дочь: Акилина Львова
Отец ребёнка: Соколов Лев Иванов
Смерть
21.12.1832
Причина смерти: от горячки