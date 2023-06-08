Кулачёнкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулачёнков Николай
Отец ребёнка: Кулачёнков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бетта
Отец ребёнка: Кулачёнков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москвитина Неля Николаевна
Отец ребёнка: Кулачёнков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулачёнков Николай
Смерть
Неизвестно