Корсунова Анна Григорьевна / 1-Й Брак /
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиДо 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ,р/р-1793г / зап.№ 99 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Агафья Назаровна
Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь ,и/р - 1793г. / зап.№ 99 /, ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Бракосочетание
До 1778
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
До 1778
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука