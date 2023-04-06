Буянова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова Евдокия

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

1683 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Гаврила Пантелеевъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Буяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Буяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буяновъ Иванъ

Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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