Буянова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Гаврила Пантелеевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Буяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Буяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Буяновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буяновъ Иванъ
Смерть
1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан