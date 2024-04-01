Литвинова (Баталова) Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1777
Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Литвинов Иван Крест. С. Красноярского Григорьев
Рождение ребёнка
?.07.1782
Дочь: Ефимия Иванова
Отец ребёнка: Литвинов Иван Крест. С. Красноярского Григорьев
Смерть
Неизвестно