Литвинова (Баталова) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Баталова) Анастасия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баталов Петр Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости Федоров

Мать: Баталова Параскева Иванова

Бракосочетание
09.02.1777

Муж: Литвинов Иван Крест. С. Красноярского Григорьев

Красный Яр, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
оба первым
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Литвинов Потап Иванов

Отец ребёнка: Литвинов Иван Крест. С. Красноярского Григорьев

Рождение ребёнка
?.07.1782

Дочь: Ефимия Иванова

Отец ребёнка: Литвинов Иван Крест. С. Красноярского Григорьев

Смерть
Неизвестно
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