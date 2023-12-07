Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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