Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семёновна
Смерть
Неизвестно