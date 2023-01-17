Севастьянова Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1883
Отец: Дмитрий Семенович
Мать: Александра Трифоновна
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
23.02.1902
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
23.04.1903
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Севастьянов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
14.01.1909
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Акилина Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
08.08.1911
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
24.02.1913
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
02.04.1914
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
21.08.1919
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович
Смерть
Неизвестно