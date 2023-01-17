Севастьянова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1883

Отец: Дмитрий Семенович

Мать: Александра Трифоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Севастьянов Александр Самсонович

Рождение ребёнка
23.02.1902

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1903

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Севастьянов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Акилина Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1911

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1913

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.04.1914

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.08.1919

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Севастьянов Александр Самсонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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