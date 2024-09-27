Васса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лобанов Александр Данилович
Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Данилович
Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Лобанов Лаврентий Данилович
Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алексей Данилович
Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Даниловна
Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич
Смерть
Неизвестно