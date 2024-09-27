Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лобанов Александр Данилович

Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лобанов Петр Данилович

Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Данилович

Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Лобанов Лаврентий Данилович

Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Алексей Данилович

Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Даниловна

Отец ребёнка: Лобанов Данила Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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