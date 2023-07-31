Фёкла Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ермолай Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Кириллович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Лукьян Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Кириллович
Смерть
Неизвестно