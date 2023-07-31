Фёкла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ермолай Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Кириллович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Лукьян Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Кириллович

Смерть
Неизвестно