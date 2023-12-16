Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Прохор Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семен Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Илья Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Яковлевич
Смерть
Неизвестно