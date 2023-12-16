Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Прохор Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семен Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Илья Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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