Бабурин Алексей Федотович
Место рожденияд.Вязовое Боровичский р-н Новгородской обл.
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Вязовое Боровичский р-н Новгородской обл.
Рождение ребёнка
01.05.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабурина (васильева) Валентина Воспитатель Дет. Сада
г.Сланцы
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Бабурин Алексей Федотович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Вязовое Воинская часть: 9 бр. Судьба: выписан Дата выбытия: 28.08.1944 Причина выбытия: выбыл из госпиталя Госпиталь: ЭГ 1359 Информация об архиве - Источник информации: Филиал ЦАМО (Архив военно-медицинских документов) Раздел: Ленинградская картотека. 1941-1942 гг Название фонда: Картотека ранений Опись ист. информации: Ленинградская картотека. 1941-1942 гг Номер ящика: 249-17 Идёт загрузка Поиск похожих док
Бабурин Алексей Федотович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1927 Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Вязовое. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сланцы