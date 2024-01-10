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Бабурин Алексей Федотович

Место рождения

д.Вязовое Боровичский р-н Новгородской обл.

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Вязовое Боровичский р-н Новгородской обл.
Рождение ребёнка
01.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабурина (васильева) Валентина Воспитатель Дет. Сада

г.Сланцы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабурина (васильева) Валентина Воспитатель Дет. Сада

Военная награда
Неизвестно
Бабурин Алексей Федотович Картотека ранений Дата рождения: __.__.1927 Место рождения: Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Вязовое Воинская часть: 9 бр. Судьба: выписан Дата выбытия: 28.08.1944 Причина выбытия: выбыл из госпиталя Госпиталь: ЭГ 1359 Информация об архиве - Источник информации: Филиал ЦАМО (Архив военно-медицинских документов) Раздел: Ленинградская картотека. 1941-1942 гг Название фонда: Картотека ранений Опись ист. информации: Ленинградская картотека. 1941-1942 гг Номер ящика: 249-17 Идёт загрузка Поиск похожих док
Бабурин Алексей Федотович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1927 Ленинградская обл., Сланцевский р-н, д. Вязовое. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Сланцы
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