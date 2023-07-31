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Карцев Аким Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Карцев Игнатий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1898

Сын: Карцев Пётр Акимович

Мать ребёнка: Карцева Прасковья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карцев Максим Акимович

Мать ребёнка: Карцева Прасковья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карцева Прасковья Осиповна

Смерть
Неизвестно