Карцев Аким Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Карцев Игнатий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1898
Сын: Карцев Пётр Акимович
Мать ребёнка: Карцева Прасковья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карцева Прасковья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно