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Лукьянов Ефрем Михайлов

Место рождения

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Журавлиха, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.11.1823 ст.

Жена: Лукьянова Агрипина Герасимова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170 -9-55 (ГАТО, г. Томск). Лист 676 на ФС (203 оборот в книге). 09.11.1823г. Венчан первым браком Барнаульской волости деревни Усть-Журавлихи крестьянина Михайло Лукиянова сын Ефрем и той же волости... Показать все
Смерть
Неизвестно
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