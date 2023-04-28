Лукьянов Ефрем Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1823 ст.
Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170 -9-55 (ГАТО, г. Томск). Лист 676 на ФС (203 оборот в книге). 09.11.1823г. Венчан первым браком Барнаульской волости деревни Усть-Журавлихи крестьянина Михайло Лукиянова сын Ефрем и той же волости... Показать все
Смерть
Неизвестно