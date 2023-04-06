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Безносов Никандр Григорiев

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Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безносов Григорий Никитин

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1841

Сын: Безносов Емельян Никандров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1850

Дочь: Анна Никандрова

Мать ребёнка: Анна Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безносов Прокопiй Никандров

Мать ребёнка: Анна Иванова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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