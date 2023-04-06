Безносов Никандр Григорiев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Безносов Григорий Никитин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1841
Сын: Безносов Емельян Никандров
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
28.01.1850
Дочь: Анна Никандрова
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безносов Прокопiй Никандров
Мать ребёнка: Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно