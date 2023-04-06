Капранова Анастасия Павлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1888
Муж: Капранов Иван Петров
Рождение ребёнка
01.07.1893
Отец ребёнка: Капранов Иван Петров
Рождение ребёнка
05.08.1897
Дочь: Капранова Мария Иванова
Отец ребёнка: Капранов Иван Петров
Рождение ребёнка
11.06.1909
Дочь: Капранов Анна Иванова
Отец ребёнка: Капранов Иван Петров
Рождение ребёнка
18.06.1912
Дочь: Капранов Зинаида Иванова
Отец ребёнка: Капранов Иван Петров
Смерть
Неизвестно