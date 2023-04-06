Капранова Анастасия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапранова Анастасия Павлова

Капранова Анастасия Павлова

avatar

Место рождения

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишкино, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
23.10.1888

Муж: Капранов Иван Петров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1893

Сын: Капранов Домиан Иванов

Отец ребёнка: Капранов Иван Петров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1897

Дочь: Капранова Мария Иванова

Отец ребёнка: Капранов Иван Петров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
11.06.1909

Дочь: Капранов Анна Иванова

Отец ребёнка: Капранов Иван Петров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
18.06.1912

Дочь: Капранов Зинаида Иванова

Отец ребёнка: Капранов Иван Петров

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close