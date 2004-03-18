Сидорова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1967

Дата смерти

18.03.2004

Пол

Женский

Отец

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Мать

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вера Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.03.2004
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