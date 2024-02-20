Шерварли Антон Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения12.01.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1809
Отец: Шерварли Николай Иванович
Мать: Вера Антоновна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-136,зап.-2
Смерть
Неизвестно