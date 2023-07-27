Манакова (Ломова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манакова (Ломова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Ломов Григорий

Мать: Ломова Татьяна Васильевна

Смерть
1979