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Манакова (Ломова) Мария Григорьевна
Манакова (Ломова) Мария Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1979
Пол
Женский
Отец
Ломов Григорий
Мать
Ломова (Синцова) Татьяна Васильевна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Ломов Григорий
Мать:
Ломова Татьяна Васильевна
Смерть
1979
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