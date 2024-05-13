Кобызев Александр Елистратович Около 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кобызев Александр Елистратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Около 1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Кобызев Елистрат Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобызева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобызева ?

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Кобызев Ерофей Александрович

Мать ребёнка: Кобызева ?

Смерть
1851

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