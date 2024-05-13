Кобызев Александр Елистратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Кобызев Елистрат Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобызева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобызева ?
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Кобызев Ерофей Александрович
Мать ребёнка: Кобызева ?
Смерть
1851