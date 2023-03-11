Седых Ольга Васильев(н)а — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седых Ольга Васильев(н)а

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1906 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Седых Сергей Петров(ич)

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Седых Сергей Петров(ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седых Сергей Петров(ич)

Смерть
Неизвестно
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