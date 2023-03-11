Седых Ольга Васильев(н)а
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1906 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Седых Сергей Петров(ич)
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Седых Сергей Петров(ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно