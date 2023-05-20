Князь Сапега ЛЕВ (Леон) ПАВЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязь Сапега ЛЕВ (Леон) ПАВЛОВИЧ

Князь Сапега ЛЕВ (Леон) ПАВЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1811

Дата смерти

17.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: ЛЕОНИЯ ЛЬВОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Сапега ИВАННА

Рождение ребёнка
02.11.1844

Дочь: Княгиня Радзивилл ПЕЛАГЕЯ ЛЬВОВНА

Мать ребёнка: Княгиня Сапега ИВАННА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгиня Сапега ИВАННА

Смерть
17.11.1884