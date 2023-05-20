Князь Сапега ЛЕВ (Леон) ПАВЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1811
Дата смерти17.11.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: ЛЕОНИЯ ЛЬВОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Сапега ИВАННА
Рождение ребёнка
02.11.1844
Дочь: Княгиня Радзивилл ПЕЛАГЕЯ ЛЬВОВНА
Мать ребёнка: Княгиня Сапега ИВАННА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Княгиня Сапега ИВАННА
Смерть
17.11.1884