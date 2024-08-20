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Parowicz Jan Marian Józef

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Место рождения

Wronczyn, 62-010, Polska

Дата рождения

23.11.1890

Дата смерти

20.05.1943

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1890

Отец: Parowicz Hipolit

Мать: (Brzeska H. Oksza) Hrabina Zofia

Развод
Неизвестно

Жена: (Krause) Helena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Parowicz) Maria

Мать ребёнка: (Krause) Helena

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Parowicz) Aleksandra Maria

Мать ребёнка: (Krause) Helena

Рождение ребёнка
05.06.1926

Дочь: Kleinschmidt (Parowicz) Barbara

Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka

Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Kubski (Parowicz) Agnieszka

Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka

Рождение ребёнка
09.09.1929

Сын: Parowicz Jan

Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka

Рождение ребёнка
20.12.1930

Дочь: Cieślak (Parowicz) Bożena Maria

Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka

Рождение ребёнка
12.10.1938

Дочь: Lachowicz (Parowicz) Izabella Maria

Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka

Смерть
20.05.1943

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