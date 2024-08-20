Parowicz Jan Marian Józef
Место рожденияWronczyn, 62-010, Polska
Дата рождения23.11.1890
Дата смерти20.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1890
Отец: Parowicz Hipolit
Развод
Неизвестно
Жена: (Krause) Helena
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Parowicz) Maria
Мать ребёнка: (Krause) Helena
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Parowicz) Aleksandra Maria
Мать ребёнка: (Krause) Helena
Рождение ребёнка
05.06.1926
Дочь: Kleinschmidt (Parowicz) Barbara
Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Kubski (Parowicz) Agnieszka
Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka
Рождение ребёнка
09.09.1929
Сын: Parowicz Jan
Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka
Рождение ребёнка
20.12.1930
Дочь: Cieślak (Parowicz) Bożena Maria
Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka
Рождение ребёнка
12.10.1938
Дочь: Lachowicz (Parowicz) Izabella Maria
Мать ребёнка: Parowicz (Grzegorzewska) Franciszka
Смерть
20.05.1943