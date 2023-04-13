Курсаков Петр Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурсаков Петр Михайлов

Курсаков Петр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

01.01.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Курсаков Иван Петров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курсаков Василiй Петров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.01.1861
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close