Курсаков Петр Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти01.01.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Курсаков Иван Петров
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.01.1861