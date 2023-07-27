Шушарин Василий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти03.10.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Шушарин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1804
Мать ребёнка: Шушарина Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Шушарина Настасья Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1812
Дочь: Моденова Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Шушарина Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1830
Причина смерти: от удушья