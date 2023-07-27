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Шушарин Василий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

03.10.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Шушарин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1804

Сын: Шушарин Никита Васильев

Мать ребёнка: Шушарина Настасья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Шушарин Лука Васильев

Мать ребёнка: Шушарина Настасья Иванова

Рождение ребёнка
09.08.1812

Дочь: Моденова Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Шушарина Настасья Иванова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушарина Настасья Иванова

Смерть
03.10.1830
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья