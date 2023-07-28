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Лошкарева (Докучаева) Марфа Феодорова

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Место рождения

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

19.09.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселева, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
26.04.1828

Муж: Лошкарев Лев (Леонтий) Михайлов

Рождение ребёнка
02.04.1829

Дочь: Марья Львова

Отец ребёнка: Лошкарев Лев (Леонтий) Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1832

Дочь: Мария Львова

Отец ребёнка: Лошкарев Лев (Леонтий) Михайлов

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
19.09.1833
Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Причина смерти: от горячки