Лошкарева (Докучаева) Марфа Феодорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти19.09.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1828
Рождение ребёнка
02.04.1829
Дочь: Марья Львова
Отец ребёнка: Лошкарев Лев (Леонтий) Михайлов
Рождение ребёнка
17.07.1832
Дочь: Мария Львова
Отец ребёнка: Лошкарев Лев (Леонтий) Михайлов
Смерть
19.09.1833
Причина смерти: от горячки