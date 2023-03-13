Хлескина Василиса Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Хлескинъ Степанъ
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Хлескинъ Абрамъ
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Лопухова Вера
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Хлескинъ Григорий
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хлескинъ Василий
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Хлескинъ Яковъ
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
17.02.1788
Сын: Хлескинъ Федоръ
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хлескинъ Никита
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлескинъ Сидоръ