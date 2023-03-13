Хлескина Василиса Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлескина Василиса Дмитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Хлескинъ Степанъ

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Рождение ребёнка
1775

Сын: Хлескинъ Абрамъ

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Лопухова Вера

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Хлескинъ Григорий

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Хлескинъ Василий

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Хлескинъ Яковъ

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1788

Сын: Хлескинъ Федоръ

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Хлескинъ Никита

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Хлескинъ Сидоръ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлескинъ Сидоръ

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