(Головань) Мелания Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Головань) Мелания Лукьяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

03.01.1883

Дата смерти

10.08.1884

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1883

Отец: Головань Лука Макарович

Мать: Голованева Анна Трифоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.08.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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