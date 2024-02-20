(Головань) Мелания Лукьяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения03.01.1883
Дата смерти10.08.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1883
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
10.08.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука