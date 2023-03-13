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(Михеева) Матрена
(Михеева) Матрена
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Место рождения
Камаюръ
Дата рождения
1780
Пол
Женский
Отец
Михеевъ Петръ
1746 г.р.
Мать
Михеева Прасковья Петрова
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Михеевъ Петръ
Мать:
Михеева Прасковья Петрова
Камаюръ
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