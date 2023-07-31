Казанков Виталий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1921
Рождение ребёнка
1949
Сын: Казанков Алексей Витальевич
Мать ребёнка: Казанкова Софья Павловна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Казанков Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Казанкова Софья Павловна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Казанков Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Казанкова Софья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанкова Софья Павловна
Смерть
Неизвестно