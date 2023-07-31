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Казанков Виталий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1921

Отец: Казанков Михаил Павлович

Мать: Казанкова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Казанков Алексей Витальевич

Мать ребёнка: Казанкова Софья Павловна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Казанков Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Казанкова Софья Павловна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Казанков Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Казанкова Софья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанкова Софья Павловна

Смерть
Неизвестно