Von Gutzleff (Von Tiesenhausen, of Erlaa) Edda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Gutzleff (Von Tiesenhausen, of Erlaa) Edda

Место рождения

Pommern

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Pommern
Рождение ребёнка
Около 1523

Сын: Von Gutzleff Of Schujenpahlen Reinhold

Отец ребёнка: Von Gutzleff Of Schujenpahlen+ Koskullshof Jürgen (Georg)

Liivinmaa, Livland, Baltikum
Смерть
Неизвестно