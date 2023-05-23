Von Gutzleff (Von Tiesenhausen, of Erlaa) Edda
Место рожденияPommern
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Pommern
Рождение ребёнка
Около 1523
Сын: Von Gutzleff Of Schujenpahlen Reinhold
Отец ребёнка: Von Gutzleff Of Schujenpahlen+ Koskullshof Jürgen (Georg)
Liivinmaa, Livland, Baltikum
Смерть
Неизвестно