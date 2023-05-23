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Вагер Анатолий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Вагер Леонид

Мать: Вагер Анна

Смерть
1998