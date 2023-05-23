Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Вагер Анатолий Леонидович
Вагер Анатолий Леонидович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1998
Пол
Мужской
Отец
Вагер Леонид
Мать
Вагер (Осичева) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Вагер Леонид
Мать:
Вагер Анна
Смерть
1998
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь