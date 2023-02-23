Морозов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Петр Иванович

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Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Анна Маркеловна

Смерть
До 1871
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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