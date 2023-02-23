Морозов Петр Иванович
Место рожденияСело Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулова Анна Маркеловна
Смерть
До 1871
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния