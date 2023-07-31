Горшенина (Крыгина) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1905
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Прасковья Осиповна
Отец ребёнка: Горшенин Осип Павлович
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно