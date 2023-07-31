Горшенина (Крыгина) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Крыгина) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Горшенин Осип Павлович

Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Прасковья Осиповна

Отец ребёнка: Горшенин Осип Павлович

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно