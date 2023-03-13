Веникова Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вениковъ Василий
Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1783
Сын: Вениковъ Яковъ
Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.08.1788
Дочь: Веникова Евдокия
Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веникова Акулина
Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вениковъ Кузьма