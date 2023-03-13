Веникова Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веникова Прасковья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вениковъ Василий

Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Вениковъ Яковъ

Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма

Рождение ребёнка
06.08.1788

Дочь: Веникова Евдокия

Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веникова Акулина

Отец ребёнка: Вениковъ Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вениковъ Кузьма

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