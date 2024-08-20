Смирнов Константин Васильевич
Место рожденияКалужская губерния
Дата рождения13.05.1862
Дата смерти14.11.1914
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1862
Отец: Смирнов Василий Никитич
Мать: Смирнова Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова ?
Образование
Неизвестно
Военная служба
24.03.1880
Образование
С 31.08.1880 по 08.08.1883
Получение воинского звания/чина
01.09.1881
Получение воинского звания/чина
08.08.1883
Получение воинского звания/чина
30.06.1884
Получение воинского звания/чина
30.08.1884
Получение воинского звания/чина
14.09.1884
Получение воинского звания/чина
30.08.1888
Рождение ребёнка
23.03.1893
Дочь: (Смирнова) Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Смирнова ?
Работа или профессия
С 22.06.1894 по 31.05.1895
Военная служба
31.05.1895
Работа или профессия
С 14.07.1895 по 14.01.1896
Получение воинского звания/чина
15.03.1896
Получение воинского звания/чина
15.04.1896
Военная награда
14.05.1896
Военная служба
С 09.11.1896 по 29.03.1898
Военная награда
10.11.1899
Военная служба
1900
Получение воинского звания/чина
06.05.1900
Бракосочетание
26.07.1900
Получение воинского звания/чина
12.09.1900
Военная служба
25.10.1900
Военная служба
25.01.1901
Работа или профессия
С 31.01.1902 по 04.08.1902
Рождение ребёнка
07.09.1904
Сын: Смирнов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Смирнова (Короленко) Мария Владимировна
Военная награда
20.11.1905
Получение воинского звания/чина
26.02.1908
Военная служба
29.02.1908
Военная награда
13.11.1908
Военная награда
06.12.1911
Получение воинского звания/чина
05.10.1913
Смерть
14.11.1914
Похороны
17.11.1914