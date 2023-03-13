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Волковъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Волковъ Кириллъ

Мать: Волкова Прасковья Федорова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Волковъ Андрей

Мать ребёнка: Волкова Настасья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Волковъ Гаврила

Мать ребёнка: Волкова Настасья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Волкова Настасья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Волковъ Федоръ

Мать ребёнка: Волкова Настасья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Настасья Федорова

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