Волковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Волковъ Кириллъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Волковъ Андрей
Мать ребёнка: Волкова Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Волковъ Гаврила
Мать ребёнка: Волкова Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Волкова Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Волковъ Федоръ
Мать ребёнка: Волкова Настасья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно