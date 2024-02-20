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Глоба Андрей Павлович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1837

Дата смерти

11.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Глоба Павел Кузьмин

Мать: Глоба Феврония Андреевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
13.01.1859

Жена: Глоба Анастасия Никитична

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Глоба Петр Андреевич

Мать ребёнка: Глоба Анастасия Никитична

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
11.11.1914
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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