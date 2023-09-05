Назарова (Тылик) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Тылик) Наталья Константиновна

Место рождения

горькая балка

Дата рождения

08.09.1914

Дата смерти

17.02.1994

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1914

Отец: Тылик Константин Федорович

Мать: Тылик Елизавета Константинова

горькая балка
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Лукина Анна Павловна

Отец ребёнка: Назаров Павел Николаевич

ст. Брюховецкая
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Павел Николаевич

Лабинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Павел Николаевич

Смерть
17.02.1994
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