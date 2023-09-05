Назарова (Тылик) Наталья Константиновна
Место рождениягорькая балка
Дата рождения08.09.1914
Дата смерти17.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1914
горькая балка
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Лукина Анна Павловна
Отец ребёнка: Назаров Павел Николаевич
ст. Брюховецкая
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Павел Николаевич
Лабинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.02.1994