Васильева (Хабарова) Анастасия Никтична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Хабарова) Анастасия Никтична

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Место рождения

Тихоновка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихоновка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.01.1905 ст.

Муж: Васильева Михаил Агапович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 4 о бракосочетании 23 января 1905 года с. Верх-Чиковского крестьянина Михаила Агаповича Васильева, первым браком, 21 года и д. Тихоновой девицы Анастасия Никитична Хабарова, первым браком, 22... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1905 ст.

Сын: Васильев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Васильева Михаил Агапович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Васильева Михаил Агапович

Рождение ребёнка
15.05.1909 ст.

Дочь: Клавдия Михайлова

Отец ребёнка: Васильева Михаил Агапович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Васильева Михаил Агапович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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