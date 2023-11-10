Васильева (Хабарова) Анастасия Никтична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1905 ст.
Запись № 4 о бракосочетании 23 января 1905 года с. Верх-Чиковского крестьянина Михаила Агаповича Васильева, первым браком, 21 года и д. Тихоновой девицы Анастасия Никитична Хабарова, первым браком, 22... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1905 ст.
Сын: Васильев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Васильева Михаил Агапович
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Васильева Михаил Агапович
Рождение ребёнка
15.05.1909 ст.
Дочь: Клавдия Михайлова
Отец ребёнка: Васильева Михаил Агапович
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Васильева Михаил Агапович
Смерть
Неизвестно