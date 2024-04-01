Гусельников Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Гусельников Василий Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Меркулов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Гусельников Леонтий Григорьев
Мать ребёнка: Гусельникова (Трошкова) Наталья Федорова
Смерть
Неизвестно