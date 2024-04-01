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Гусельников Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Гусельников Василий Крест. Д. Малышкиной Соколовской Волости Меркулов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусельникова (Трошкова) Наталья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Гусельников Леонтий Григорьев

Мать ребёнка: Гусельникова (Трошкова) Наталья Федорова

Смерть
Неизвестно

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