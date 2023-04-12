Саломатина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Саломатин Петр Федоров

Отец ребёнка: Саломатин Федор Пименов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Саломатин Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Саломатин Федор Пименов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Саломатин Федос Федоров

Отец ребёнка: Саломатин Федор Пименов

Смерть
До 1850
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