Саломатина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Саломатин Федор Пименов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Саломатин Тимофей Федоров
Отец ребёнка: Саломатин Федор Пименов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Саломатин Федор Пименов
Смерть
До 1850