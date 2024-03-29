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мешко 1

Место рождения

Не указано

Дата рождения

935

Дата смерти

25.05.992

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
935

Отец: земомысл

Мать: горка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: сигрид гордая

Мать ребёнка: дубравка чешская

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ламберт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: святополк

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: мешко

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: святослава

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: болеслав 1 храбрый

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ода

Смерть
25.05.992

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