мешко 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения935
Дата смерти25.05.992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: сигрид гордая
Мать ребёнка: дубравка чешская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ламберт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: святополк
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: мешко
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: святослава
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: болеслав 1 храбрый
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ода
Смерть
25.05.992