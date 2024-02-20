Попович Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Андрей Дмитриевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Попович Дмитрий Евстафьевич

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
03.08.1866

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Попович Надежда Кондратьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович Надежда Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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