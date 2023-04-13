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Мартыненко Анисия Фоминична

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Место рождения

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

16.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Смерть
16.04.1893
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Погребение 17 апреля 1895 на Петриковском кладбище. Умерла от кори.
Рождение
1893

Отец: Мартыненко Фома Федотович

Мать: Анна Максимова

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
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