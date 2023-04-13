Мартыненко Анисия Фоминична
Место рожденияПетриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения1893
Дата смерти16.04.1893
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Смерть
16.04.1893
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Погребение 17 апреля 1895 на Петриковском кладбище. Умерла от кори.
Рождение
1893
Отец: Мартыненко Фома Федотович
Мать: Анна Максимова
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния