Музiка Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музiка Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1983

Сын: Музiка Валерий

Мать ребёнка: Музiка Любовь

Рождение ребёнка
31.03.1985

Дочь: Бороздина Инна

Мать ребёнка: Музiка Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музiка Любовь

Смерть
23.01.2008
Село Томашивка, Украина
Причина смерти: Рак
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