Музiка Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.01.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1983
Сын: Музiка Валерий
Мать ребёнка: Музiка Любовь
Рождение ребёнка
31.03.1985
Дочь: Бороздина Инна
Мать ребёнка: Музiка Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Музiка Любовь
Смерть
23.01.2008
Село Томашивка, Украина
Причина смерти: Рак